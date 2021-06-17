Baltalı yol verme kavgası

İstanbul Esenyurt’ta bir otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Otomobil sürücüsü bagajından aldığı balta ile tartıştığı kişiye saldırdı. Saldırganı diğer sürücüler durdurdu. Aynı caddede birkaç saat sonra yine yol verme kavgası yaşandı. Bu kez sürücülerden biri diğerine sopayla saldırdı.

ntv.com.tr 17.06.2021 - 13:09 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 13:35

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