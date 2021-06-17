Baltalı yol verme kavgası

İstanbul Esenyurt’ta bir otomobil sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Otomobil sürücüsü bagajından aldığı balta ile tartıştığı kişiye saldırdı. Saldırganı diğer sürücüler durdurdu. Aynı caddede birkaç saat sonra yine yol verme kavgası yaşandı. Bu kez sürücülerden biri diğerine sopayla saldırdı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 17.06.2021 - 13:09| Son Güncelleme : 17.06.2021 - 13:35
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.