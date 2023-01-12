''Bana kötü davrandınız'' dedi, aracıyla otele daldı
Çin'de bir otelin müşterisi, çalışanların kendisine kötü davrandığını iddia ederek otel lobisine aracıyla daldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran otel çalışanları, sürücüyü araçtan indirebilmek için epey uğraştı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü ifadesinde ''Otelde kaybolan dizüstü bligisayarımı bulamadılar. Bana kötü davranıp hakaret ettiler'' diyerek kendini savundu.
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