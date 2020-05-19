Bandırma Vapuru-Kurtuluşa Yolculuk

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu o 3 günlük yolculukla başladı. Atatürk ve silah arkadaşları 101 yıl önce bandırma vapuruyla Samsun'a vardı, Milli Mücadele'yi başlattı. Yağız Şenkal'ın hazırladığı "Bandırma Vapuru-Kurtuluşa Yolculuk" belgeseli saat 11.15’te NTV'de.

NTV 19.05.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 13:36

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