Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu o 3 günlük yolculukla başladı. Atatürk ve silah arkadaşları 101 yıl önce bandırma vapuruyla Samsun'a vardı, Milli Mücadele'yi başlattı. Yağız Şenkal'ın hazırladığı "Bandırma Vapuru-Kurtuluşa Yolculuk" belgeseli saat 11.15’te NTV'de.
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NTV 19.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 19.05.2020 - 13:36
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