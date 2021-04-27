Bankada bıçaklı saldırgan paniği

İstanbul Beyoğlu'nda elinde bıçakla banka şubesine giren saldırganı, o sırada şube önünde denetim yapan trafik polisleri etkisiz hale getirdi. Saldırganla güvenlik görevlisinin boğuştuğunu gören polisler, içeri girdi ve bıçaklı saldırganı durdurdu. Elinden yaralanan saldırgan hastaneye götürüldü.
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NTV 27.04.2021 - 11:11| Son Güncelleme : 27.04.2021 - 11:28
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