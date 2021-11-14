Bankta dinlenen mısır satıcısı ölümden döndü

Antalya’da tezgahının yanındaki banka oturup dinlenen mısır satıcısı Muhittin Çavuşoğlu ölümden döndü. Caddede çarpışan iki otomobilden biri savrularak Çavuşoğlu’nun hemen önündeki çiçekliğe çarptı. Savrulan otomobille burun burun gelen adamın yardımına tezgahtaki eşi koştu. Kocasının ayağa kalktığını gören Gülcan Çavuşoğlu ‘‘Bir şey olacak diye çok korktum. Görünmez kaza. Allah bir daha yaşatmasın’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 14.11.2021 - 13:58 | Son Güncelleme : 14.11.2021 - 14:12

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