Bantlı Muz Türkiye'de akım yarattı (Türkiye'deki belediyeler ise yarıştı)

İtalyan sanatçı Cattelan'ın 120 bin dolara satılan duvara bantlı muz eseri, belediyeler arasında akıma dönüştü. Bazı kentlerin belediyeleri; kendi yöresel ürünlerini  duvara bantlayarak çektikleri fotoğrafları paylaştı.

 

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