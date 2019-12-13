Bantlı Muz Türkiye'de akım yarattı (Türkiye'deki belediyeler ise yarıştı)
İtalyan sanatçı Cattelan'ın 120 bin dolara satılan duvara bantlı muz eseri, belediyeler arasında akıma dönüştü. Bazı kentlerin belediyeleri; kendi yöresel ürünlerini duvara bantlayarak çektikleri fotoğrafları paylaştı.
NTV Haber 13.12.2019 - 12:10| Son Güncelleme : 13.12.2019 - 12:12
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