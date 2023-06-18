Barışma teklifi kavgası kamerada: Dövdüğü kadın aracı taşladı
İstanbul Kağıthane'de bir kişinin, barışma teklifini reddettiği eski eşini dövdüğü öne sürüldü. Araçtan inen kadın sinir kiriz geçirdi. Kaldırımdaki bir taşı alarak otomobile fırlattı. Kadının çığlıkları üzerine duruma müdahale eden çevredekiler, şüpheliyi polise teslim etti. Yaşananlar, hem güvenlik hem de cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kadının eski eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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