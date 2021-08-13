Bartın-Karabük Karayolu üzerindeki köprünün yıkılma anı

Sel sırasında Karabük-Bartın karayolundaki bir köprünün yıkılma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Ulus ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan selde kentteki bir çok köprü ve menfez yıkıldı. Bunlardan birisi de Kavlakdibi köprüsü. Bir sürücü köprünün yıkılma anını cep telefonuyla kaydetti.

İHA - NTV Haber 13.08.2021 - 10:35 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 10:48

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