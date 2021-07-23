Bartın'da dalgalara kapılan 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı
Bartın'da dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kadın cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Ankara'dan Bartın'a tatil için gelen 14 yaşındaki genç kız ve 25 yaşındaki kadın, Büyükkızılkum sahilinde serinlemek amacıyla girdikleri denizde, bir anda dalgaların arasında kalarak açığa sürüklenmeye başladı. Genç kız ve kadının yardım çığlıkları üzerine Bartın Özel İdaresi cankurtaran ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kıyıya çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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Anadolu Ajansı 23.07.2021 - 04:03| Son Güncelleme : 23.07.2021 - 04:09
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