Bartın'da sağanak sele neden oldu: Vali Sinan Güner son durumu NTV'de anlattı

Bartında şiddetli yağışlar sele neden oldu. Bartın Valisi Sinan Güner, NTV canlı yayınına bağlanarak son durumu anlattı. Vali Güner, Kumlucada 80 yaşındaki bir kadının sele kapıldığı bilgisini doğruladı. Vali Güler, selden en çok etkilenen Zafer Köyüne ulaşıldığını söyledi.

NTV Haber 11.08.2021 - 08:26 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 08:40

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