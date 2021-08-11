Bartın'da sel felaketi: Karayolu çöktü, elektrik direği devrildi
Bartın’da şiddetli sağanak sele yol açtı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük karayolunda heyelan meydana geldi, elektrik direği devrildi. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, evlerinde mahsur kalanlar karayolları ve belediyenin iş makineleriyle kurtarıldı. Sel nedeniyle ahşap evi yıkılarak suya kapılan yaşlı bir kadın aranıyor.
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ntv.com.tr 11.08.2021 - 10:06| Son Güncelleme : 11.08.2021 - 10:18
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