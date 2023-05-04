Başakşehir'de bir şüpheli pompalı tüfekle çevreye ateş açtı

İstanbul Başakşehir'de, çevreye tehditler savuran şüphelinin elinde bulunan pompalı tüfeğinin, yaşanan boğuşma sırasında patlaması görüntülendi. Vatandaşlar, zanlının tüfeğini güçlükle alabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

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