Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

02.02.2026 10:10

AA

Başakşehir'de, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sanayi sitesi 5. Sokak'ta içerisinde 3 dükkan bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.