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Başı kepenge sıkışan kedi diğer kedi sayesinde kurtarıldı
13.10.2019 - 12:41

Eyüpsultan'da bir dükkanın kepengine başı sıkışan kediyi, bir başka kedi defalarca çekerek kurtarmaya çalıştı. Çabası sonuç vermeyen kedi, kendisine her sabah yemek veren bakkalın dükkanı önüne gitti. Dükkanın camlarını tırmalayan, bir aşağı bir yukarı giderek miyavlayan kediyi takip eden bakkal, kepenge sıkışan kediyi gördü ve çevredekilerin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bakkal Recep Fırıncı, "Sıkışan o kedi, bunu (kurtaranı) 2 gün önce dövmüştü, zor ayırmıştık" dedi.

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