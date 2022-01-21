Başıboş eşekler toplandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde son günlerde yoğun kar yağışının ardından birçok kırsal bölgeye ulaşım güçlükle sağlandı. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, başıboş eşeklerin telef olmaması için toplanması talimatını verdi. Hava sıcaklığının eksi 12 derece olduğu ilçede, harekete geçen ekipler, dün gece ilçe kırsalında arama yaptı. Ekiplerin, gece boyu yaptığı aramalarda sahipleri tarafından araziye bırakılmış 20 başıboş eşek bulundu. Soğuktan etkilenmiş durumda olan eşekler, ilçe merkezinde bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
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