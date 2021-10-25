Başıboş inekler trafiği birbirine kattı: Kaza anı kamerada
İstanbul Büyükçekmece’de başıboş inekler trafiği birbirine katarak kazaya yol açtı. D-100 Karayolu’nda bir anda önlerine inek çıkan sürücüler, fren yaparak hayvanlara yol verdiler. O sırada bir motosiklet sürücüsü önündeki araçlara çapmamak için durmaya çalıştı ama dengesini kaybederek düştü. Trafikteki başıboş inekleri görüntülemek için orada bulunan kameraman da kaza anına tanık oldu.
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