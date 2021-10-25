Başıboş inekler trafiği birbirine kattı: Kaza anı kamerada

İstanbul Büyükçekmece’de başıboş inekler trafiği birbirine katarak kazaya yol açtı. D-100 Karayolu’nda bir anda önlerine inek çıkan sürücüler, fren yaparak hayvanlara yol verdiler. O sırada bir motosiklet sürücüsü önündeki araçlara çapmamak için durmaya çalıştı ama dengesini kaybederek düştü. Trafikteki başıboş inekleri görüntülemek için orada bulunan kameraman da kaza anına tanık oldu.

Haberler - ntv.com.tr 25.10.2021 - 15:52 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 16:31

TÜRKİYE HABERLERİ