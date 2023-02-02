Başıboş köpekler neden saldırıyor?

Van'da 9 yaşındaki Emir Mete Durna'nın başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, sokak köpekleriyle ilgili tartışmayı bir kez daha alevlendirdi. Veteriner iç hastalıkları ve psikolojisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Dodurka köpeklerin neden insanlara saldırdığını ve bu tür olaylarda ne yapılması gerektiğini NTV'ye anlattı. (Haber:Osman Terkan)
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