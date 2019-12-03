Basit yöntemlerle evde su tasarrufu yöntemleri (Uzmanlardan İstanbul için uyarı)
İstanbul'un barajlarında su seviyesi son 10 yılın en düşüğünde. İSKİ, "Korkulacak bir durum yok" şeklinde açıklama yaptı ve İstanbullulardan yine de su tasarrufu yapmalarını istedi. İSKİ Su Arıtma Şube Müdürü Emel Tüfekçi, konuya ilişkşn açıklamalarda bulundu. İşte evde su tasarrufunun ipuçları... (Haber: Canan Girgin Kamera: Özgen Özel, Star Haber)
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