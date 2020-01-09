Başkasına benzetilerek bıçaklanan Emre Mays hayatını kaybetti (Aile polislerden şikayetçi)
İstanbul'da "akılalmaz" bir cinayet işlendi. Lise öğrencisi Emre Tyler Mays, hastanede, kendisini başka biri zanneden saldırgan tarafından öldürüldü. Henüz 17 yaşındaydı. Emre dün toprağa verildi. Aile, olaya müdahalede geciktiğini söylediği polislerden şikayetçi. Bir polis ise açığa alındı. (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Cüneyt Ali Horozal, NTV Haber)
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