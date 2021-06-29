Başkent'in göbeğinde yılan operasyonu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir çok elçiliğin bulunduğu Paris Caddesi'nde bir binanın bahçesinde yılan gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin bahçede yaptıkları arama sonucunda yılan yakalandı. İtfaiye ekipleri tarafından bir kutuya konulan yılan doğal hayatına bırakılmak üzere götürüldü.

NTV 29.06.2021 - 10:33 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 11:36

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