Basketbol maçında antrenörden oyuncusuna dayak

İstanbulda genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvası, spor camiasının alışık olmadığı görüntülere sahne oldu. Sortie ile Çatalca Muratbey takımları arasında oynanan maçta, Sortie antrenörü Özlem B., sporcular ve seyircilerin gözü önünde takım oyuncusuna saldırdı. Öğretmen, yaşananların genç oyuncunun söylemlerinden ve bir anlık öfkeden kaynaklandığını ileri sürdü. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olay ile ilgili inceleme başlattı. İşte o anlar...
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05.03.2020 - 16:03| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 16:24
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