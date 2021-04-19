Baskında yakalandı, tuvalet kağıdını maske yaptı

İstanbul Esenyurt'ta polis, yasak olmasına rağmen açık olan bir kahvehaneye baskın düzenledi. Polis iki kişiyi tuvalette saklanırken yakalandı. İçlerinden biri tuvalet kağıdını maske gibi yüzüne taktı. Oyun oynadığı belirlenen 9 kişi ile mekan sahibine para cezası kesildi.
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ntv.com.tr 19.04.2021 - 10:54| Son Güncelleme : 19.04.2021 - 11:11
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