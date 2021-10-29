Başkomutan'ın karargahları

Milli Mücadele'nin başlangıcından itibaren Mustafa Kemal Atatürk bir çok ilde birçok mekanı karargah olarak kullandı. Cumhuriyet'e giden yolda kritik kararlar bu karargahlarda alındı. NTV ekipleri tarihe tanıklık eden o binalardaydı. (Haber: Celal Çamur - Özden Erkuş - Kamera: Yasin Güngör - Burak Akcan - Ahmet Aldoğan)
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