Başkomutan'ın karargahları

Milli Mücadele'nin başlangıcından itibaren Mustafa Kemal Atatürk bir çok ilde birçok mekanı karargah olarak kullandı. Cumhuriyet'e giden yolda kritik kararlar bu karargahlarda alındı. NTV ekipleri tarihe tanıklık eden o binalardaydı. (Haber: Celal Çamur - Özden Erkuş - Kamera: Yasin Güngör - Burak Akcan - Ahmet Aldoğan)

Haberler - NTV 29.10.2021 - 10:58 | Son Güncelleme : 29.10.2021 - 11:09

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