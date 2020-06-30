“Bataklık” operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı
Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı.
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İHA 30.06.2020 - 15:33| Son Güncelleme : 30.06.2020 - 15:57
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