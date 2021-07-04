Fethiye'de tur teknesi böyle battı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan günübirlik tur teknesinin görüntüleri ortaya çıktı. Olayda teknedeki 37 kişi kıyıya yüzerek kurtulmuş, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden iki yaşındaki Yunus Emre Yılmaz hayatını kaybetmişti.
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NTV Haber 04.07.2021 - 15:31| Son Güncelleme : 04.07.2021 - 15:38
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