Fethiye'de tur teknesi böyle battı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan günübirlik tur teknesinin görüntüleri ortaya çıktı. Olayda teknedeki 37 kişi kıyıya yüzerek kurtulmuş, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden iki yaşındaki Yunus Emre Yılmaz hayatını kaybetmişti.

NTV Haber 04.07.2021 - 15:31 | Son Güncelleme : 04.07.2021 - 15:38

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