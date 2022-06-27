Batı Karadeniz bir kez daha sele teslim

Batı Karadeniz bir kez daha sel felaketi ile karşı karşıya. Aşırı yağış şu ana kadar en çok Kastamonu ve Bartın'da etkili oldu. Akarsular taştı, yıkılan köprüler var. Toplam 5 kent için "yüksek risk" uyarısı yapıldı. Bölgedeki son durum alacağız. NTV ekibinden kameraman Kazım Özbek ve Serkan Kaya Bartın'da.
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