Batı Karadeniz'de şiddetli sağanak

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak etkili oluyor. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da dereler taştı, yollar kapandı, köprüler yıkıldı. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı, mahsur kalanlar botlar ve iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Bölge için çarşambaya kadar kırmızı kodlu uyarı yapıldı. NTV ekibinden Serkan Kaya ve kameraman Kazım Özbek bölgeden son durumu aktardı.

Haberler - ntv.com.tr 27.06.2022 - 10:12 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 10:18

TÜRKİYE HABERLERİ