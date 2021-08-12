Batı Karadeniz'i sel vurdu: 4 can kaybı, 1 kişi aranıyor

Batı Karadeniz’de şiddetli yağışın neden olduğu selle mücadele sürüyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu’da 4 kişi hayatını kaybetti, Bartın’da da bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Ahmet Akpolat, selin vurduğu Sinop’un Ayancık ilçesinden son durumu aktardı.

NTV 12.08.2021 - 09:24 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 09:37

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