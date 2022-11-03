Batman’da kız çocuğunu kaçırma girişimi

Batman’da küçük bir kız çocuğunu kolundan tutarak kaçırmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheliyi mahalleli linç etmek istedi. Küçük çocuğun çığlık atarak kaçması üzerine çevredekiler şüpheliyi yakalayarak dövmeye başladı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri A.E.’yi gözaltına aldı.
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