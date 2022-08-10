Batman'da mucize kurtuluş

Batman'da kamyonetin altında kalan 5 yaşındaki çocuk şans eseri yaralanmadı. Fatih Mahallesi’nde kaldırımda duran çocuk karşıdan karşıya geçmek istedi, karşı yönden gelen kamyoneti fark etmedi. Araç, koşmaya başlayan çocuğa çarparak üstünden geçti. Kazadan sonra ayağa kalkan çocuk birkaç adımında sendeledikten sonra düzeldi. Yaralanmadığı anlaşılan 5 yaşındaki çocuğu yakınları sakinleştirdi.

Haberler - NTV Haber 10.08.2022 - 15:05 | Son Güncelleme : 10.08.2022 - 15:08

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