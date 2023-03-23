Batman'da petrol boru hattında sızıntı

BOTAŞ'ın Batman Çayı üzerinden geçen Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda sızıntı meydana geldi. Sızıntının ardından bölgeyi besleyen vanaların kapatıldığı ve 3 farklı noktada bariyer sistemleri oluşturularak petrolün yayılımının önlendiği duyuruldu. Petrol sızıntısı nedeniyle siyaha bürünen Batman Çayı'nda temizlik çalışmaları devam ediyor.

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