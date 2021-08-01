Batman'da polis karakoluna patlayıcı atıldı

Batman'da gece saatlerinde 10 Nisan Polis Karakolu Merkezine yüzleri maskeli 3 kişi saldırdı. 3 kişiden birinin elinde uzun namlulu silah, diğerin elinde el yapımı patlayıcı olduğu görüldü, bir diğerinin ise gözlem yaptığı belirlendi. Şüpheliler patlayıcıyı yakıp karakola attıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Saldırıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Polis, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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NTV 01.08.2021 - 16:21| Son Güncelleme : 01.08.2021 - 16:33
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