Batman'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Gercüş ilçesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Yamanlar ve Gökçepınar mevkii arasında kalan yol güzergahı, sel sularının yükselmesiyle adeta bir göle dönüştü. Yolun tamamen su altında kalması nedeniyle çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kalarak ilerleyemedi. Durumun Gercüş Kaymakamlığı Özel İdare Şantiye Şefliğine bildirilmesinin ardından bölgeye hızla iş makineleri ve teknik ekipler sevk edildi. Karanlığa ve zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan ekipler, yaklaşık 2 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından sel sularını tahliye ederek yolu yeniden trafiğe açtı. Mahsur kalan araçlar, yolun temizlenmesiyle birlikte güvenli bir şekilde yollarına devam etti.

Çalışmaları yakından takip eden Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için tüm birimlerin koordineli çalıştığını belirtti. Kaymakam Öztaş, ''İlçemizde yaşanan yağışlar sonrası bazı güzergahlarda kapanmalar meydana geldi. Ancak özel idare şantiye şefliğimiz ve tüm saha ekiplerimiz, bu tür durumlara karşı her zaman hazırda bulunuyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımın aksamaması için 7 gün 24 saat görev başındayız'' dedi.