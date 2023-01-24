Bayraktar Kızılelma ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk insansın savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı. Tekirdağ Çorlu'daki uçuşu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yönetti. İlk uçuşunu 14 Aralık 2022'de gerçekleştiren Kızılema, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilecek ve 1500 kg faydalı yük taşıyabilecek.

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