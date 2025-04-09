Bayraktar TB2'den bir ilk daha
Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını da başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. Bayraktar TB2'nin testlerine ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TB2'nin test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dünyada bir ilki daha gerçekleştiren Bayraktar TB2, ileri manevra otonomisi ve otonom virilden kurtarma manevrası kabiliyetleriyle, sadece insansız sistemlerin değil, tüm hava platformlarının sınırlarını yeniden tanımlıyor." dedi.
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