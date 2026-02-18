Bayraktar TB3 SİHA'dan zorlu hava koşullarında başarılı uçuş

18.02.2026 13:37

AA

NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında TCG ANADOLU'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgara rağmen Baltık Denizi'ndeki uçuş gösterimini başarıyla tamamladı.