Bayraktar TB3 SİHA'dan zorlu hava koşullarında başarılı uçuş
18.02.2026 13:37
AA
NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında TCG ANADOLU'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgara rağmen Baltık Denizi'ndeki uçuş gösterimini başarıyla tamamladı.
