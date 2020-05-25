Bayram coşkusu evlere taşındı

Coronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayram coşkusu farklı şekillerde yaşandı. Komşularla bayramlaşma balkon ve pencerelerden yapıldı. Sokak sokak gezen gösteri ekiplerine de yoğun ilgi vardı.

NTV 25.05.2020 - 09:29 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 11:57

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER