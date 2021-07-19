Bayramda hava nasıl olacak?

Türkiye günlerdir aşırı sıcakların etkisi altında... Peki sıcak hava dalgası bayram boyunca da etkili olacak mı? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren İstanbul, Marmara ve Batı Karadeniz’in serinlemeye başlayacağını söyledi ve ‘‘Norveç, Romanya tarafından esmeye başlayacak olan rüzgarlar yağmur getirecek. Bu serin hava çarşamba akşamı İzmir ve Ankara’yı da etkisi altına alacak. Perşembe günü sıcaklıklar bugüne göre 5-6 derece düşmüş olacak’’ dedi.
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NTV 19.07.2021 - 13:51| Son Güncelleme : 19.07.2021 - 14:00
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