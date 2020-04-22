Bayrampaşa Hali'nde uzun kuyruk

Ramazan ayının başlangıcına, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması da eklenince, İstanbul'daki hallerde, gece yoğunluk yaşandı. Bayrampaşa halinde, market ve manavların araçları kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

NTV 22.04.2020 - 12:06 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 12:41

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