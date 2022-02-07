‘‘Bazen sevip tekrar suya bırakıyoruz’’

Kış aylarının sert geçtiği Erzincan’da bazı vatandaşlar, Karasu nehrinden eliyle balık avlıyor. Sıcaklığın eksi 20 derece olmasına aldırış etmeden buzu kırarak eliyle balık yakalayan Mehmet Kurtaran ‘‘Burada balıklar birbiri içine geçmiş bir halde istifleniyor. Bence güzel bir balık tutuma tekniği. Çünkü balığa zarar vermiyoruz. Bazen yakaladığımız balığı sevip suya geri bırakıyoruz’’ dedi.
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