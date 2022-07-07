Bebeğin çığlıklarına aldırmadı, dakikalarca tehdit etti
İstanbul Avcılar’da yol verme kavgasında sürücülerden biri bıçak çekti. Eşine bıçak çekildiğini gören kadın, kucağında bebeğiyle araya girerek bıçaklı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Bebeğin çığlıklarına aldrımadan dakikalarca tehditler savuran bıçaklı sürücüyü çevreden koşanlar uzaklaştırdı.
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DHA 07.07.2022 - 11:18| Son Güncelleme : 07.07.2022 - 11:29
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