Bebeğini günler sonra NTV'de gördü

Dün Corona virüsle mücadele eden 40 günlük Amine bebeğin hikayesini getirmiştik ekrana. Annesinin de virüs taşıdığını ve bebeğinden uzak olduğunu anlatmıştık. Tuğba Tepe, bebeğini hastaneye yatırıldıktan sonra ilk kez NTV haberde gördü. Tuğba Tepe duygularını NTV habere anlattı. Melike Şahin'in özel haberi...
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NTV Haber 09.05.2020 - 20:22| Son Güncelleme : 09.05.2020 - 20:38
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