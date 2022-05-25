Bebeğini kontrole getiren genç kadın bacağından yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kadın, sağlık merkezinin önünde beklerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 4 aylık bebeğini kontrole getiren Burcu Gökçe bacağından yaralandı. Genç kadına ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Mahalle sakinleri başıboş dolaşan köpekler için önlem alınmasını istiyor.

Haberler - DHA 25.05.2022 - 12:47 | Son Güncelleme : 25.05.2022 - 13:00

TÜRKİYE HABERLERİ