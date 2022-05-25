Bebeğini kontrole getiren genç kadın bacağından yaralandı
İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kadın, sağlık merkezinin önünde beklerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 4 aylık bebeğini kontrole getiren Burcu Gökçe bacağından yaralandı. Genç kadına ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Mahalle sakinleri başıboş dolaşan köpekler için önlem alınmasını istiyor.
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DHA 25.05.2022 - 12:47| Son Güncelleme : 25.05.2022 - 13:00
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