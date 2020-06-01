Bebeğini kucaklayamadan veda etti

Corona virüs bir sağlık çalışanını daha yaşamdan kopardı. 30 yaşındaki Dilek hemşire 11 Nisan'dan beri hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Virüse yakalandığında hamileydi, erken ama sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Ancak oğlunu yalnızca birkaç saniye görebildi. Virüs, Dilek hemşirenin akciğerlerine geri döndürülemez şekilde zarar verdi ve, yaşam mücadelesini kaybetti.
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NTV 01.06.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 15:26
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