Bebek arabasındaki çocuk yola yuvarlandı

İstanbul Bahçelievler’de bebek arabasında bırakılan çocuk yola yuvarlandı. Alışveriş yapmak için dükkana giren kadın, bebek arabasındaki çocuğunu kaldırımda bıraktı. Kaldırımın meyilli olması ve asılı poşetler nedeniyle arabanın dengesi bozuldu ve yola devrildi. Çocuğun düştüğünü gören anne ve esnaf hemen yardıma koştu. Çocuk şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.