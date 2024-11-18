Bebek öldüren çete hakim karşısında: Neden yenidoğan yoğun bakım servislerini seçtiler?
Yenidoğan Çetesi davası başladı. Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan çete üyeleri ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada 22’si tutuklu 47 sanık bulunuyor. Sanıkların 17 bin yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Çete üyelerinin yanı sıra, dosyada 19 özel hastane de sorumlu olarak yer alıyor. Dava sanıkların kimlik tespitiyle başlarken, duruşmada bin 389 sayfalık iddianamenin okunması bekleniyor. Davaya ilişkin duruşma beş gün boyunca sürecek. Peki, çete neden yenidoğan yoğun bakım servislerini seçti? Yoğun bakıma işi düşenlerde büyük bir güvensizlik var, bu güvensizlik nasıl giderilebilir? Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, NTV yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
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