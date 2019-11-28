Bebeklerin SPA merkezinde masaj keyfi

Diyarbakır'da bebeklere özel bir SPA Merkezi açıldı. Burada bebekler, havuzda yüzdürülüyor, ardından masaja alınıyor. Kısa bir süre önce faaliyete geçen merkez, şimdiden ailelerin yoğun ilgisini çekiyor. (Haber: Nizamettin Kaplan Kamera: Seyfettin Ay, NTV Haber)

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