Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Memur maaşlarının ve maaş kat sayılarının belirlenmesinin ardından milyonlarca genç gözünü bedelli askerlik ücretine çevirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan resmi açıklama henüz gelmedi ancak yapılan hesaplamaya göre, 43 bin 151 lira olan bedelli askerlik ücretinin 55 bin 489 liraya çıkması bekleniyor.
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