Bekir Bozdağ 15 Temmuz gecesi Meclis'te yaşananları anlattı
15 Temmuz gecesi Meclis'te "Bomba da atsanız buradayız, cesetlerimizi çiğnemeden parlamentoya giremeyeceksiniz” diyerek tarihe geçen bir isim vardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. 15 Temmuz’un altıncı yıldönümünde o gece yaşadıklarını anlattı. Bozdağ, “Ölümü göze almıştım, darbeyi, ölümü göze alanlar yendi" dedi
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NTV Haber 15.07.2022 - 09:31| Son Güncelleme : 15.07.2022 - 10:34
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