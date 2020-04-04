Belediye başkanı 'evde kal'mayanlara yalvardı

Türkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Bu yaş aralığı dışındaki vatandaşlar için ise "gönüllü karantina"nın önemine sürekli vurgu yapılıyor. Ancak bazı kentlerde vatandaşlar hala durumun vehametini ya da ciddiyetini henüz anlayabilmiş değil. Edirne de o kentlerden biri. Belediye Başkanı Recep Gürkan, ''Evde Kal'' çağrılarına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara "Ne olur evden çımayın, Allah aşkına evden çıkmayın" şeklinde tepki gösterdi.
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NTV Haber 04.04.2020 - 16:48| Son Güncelleme : 04.04.2020 - 17:08
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